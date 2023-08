Kinderen ontdekken boerderijleven op kamp in Merchtem

De weergoden lijken ons eindelijk iets beter gezind te worden. Dat is ook goed nieuws voor de vele kampen die deze zomer georganiseerd worden. Bijvoorbeeld het boerderijkamp dat Stal AB organiseert in Merchtem.

Doorheen het jaar organiseert AB Stal in Merchtem paardijlessen en springstages, maar deze week organiseert de manege een kamp. Kinderen vanaf drie jaar kunnen er kennis maken met het boerderijleven, de vele dieren en naar hartenlust in de natuur spelen. "Ik vind dat kinderen nog heel weinig in de natuur kunnen spelen", zegt Noa Appelmans van AB Stal. "Velen zitten binnen op een appartement of hebben een kleine tuin waar ze met niet veel in contact komen. Heel wat kinderen die hier aankomen, hebben bang van een dier, maar tegen het einde van de week willen ze niet meer naar huis."