Kindermoord Zemst: verdachte blijft toch in de cel

Op 24 januari liet de Brusselse raadkamer de vrouw vrij die ervan verdacht wordt haar tweejarig dochtertje tehebben vermoord door haar levend te verbranden op een barbecue. Het parket Halle-Vilvoorde ging tegen die uitspraak in beroep. De Kamer van Inbeschuldigingstelling volgt het parket. De verdachte blijft nog minstens twee maanden in de cel. Intussen loopt het onderzoek nog verder.

In september 2017 werd het verkoolde lichaam van het tweejarig meisje ontdekt op een rokende barbecue in de garage. Het was de nonkel en een vriend die de vreselijke ontdekking deden, nadat buren een brandgeur opmerkte aan een woning langs de Brusselsesteenweg. De moeder verklaarde dat ze haar kind om het leven had gebracht. De vrouw zit inmiddels al anderhalf jaar in voorhechtenis.