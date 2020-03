Kledingzaak uit Halle: "Maandag openen en inzetten op online verkoop"

Kledingszaken zijn één van de winkels die vanaf morgen tijdens het weekend de deuren drie weken moeten gesloten houden. "Mijn eerste reactie? Wie gaat dat allemaal betalen", zegt Ingrid Platteau van kledingzaak Belly in Halle. "Maar we moeten voort. Wij kunnen nog openen en zoeken volop naar alternatieven. Voor de horeca is het pas echt een ramp."

Kledingzaak Belly is één van de duizenden handelszaken die creatieve oplossingen zoekt voor de komende weken. "Wij moeten alleen sluiten tijdens het weekend, maar blijven open tijdens de week. Al vrees ik wel dat de verkoop sowieso zal stilvallen. Het wordt zoeken naar alternatieven", zegt eigenaar Ingrid Platteau. "We willen via Facebook en Messenger onze klanten blijven bereiken en online verkopen. Daarnaast proberen we kledij ook aan huis te leveren."

Volgens Ingrid zijn de maatregelen niet in te halen. "Ik merkte de voorbije dagen dat mensen niet noodzakelijke zaken al niet kochten. Maar na de maatregelen van gisteren heb ik niet goed geslapen. Het is echt angstaanjagend. Een zaterdag sluiten kan je niet goedmaken. Het zijn onze topdagen, die zijn we nu kwijt. Om dat toch te compenseren, gaan we tijdelijk op maandag de deuren openen", besluit Ingrid Platteau.

RINGtv ging ook langs bij kapperszaken. Zij leven nog in onduidelijkheid. Volgens de federatie van kappers wordt er een onderscheid gemaakt. "Eenmanszaken mogen op zaterdag de deuren openen, maar moeten wel op afspraak werken. Kapsalons waar meerdere kappers werken, moeten de deuren sluiten", meldt de federatie van kappers.