Kleine brandstichting in Huize Terloo

Vanochtend is er brand gesticht in Huize Terloo in de Pepingse deelgemeente Bellingen. Een leefgroep van het orthopedagogisch centrum met zo'n twintig jongeren werd een tijdlang geëvacueerd. Gelukkig bleef de schade beperkt en raakte niemand gewond.

Een minderjarige die verblijft in Terloo, stichtte vanochtend brand aan het bed in zijn slaapkamer. "Er was even veel rook, maar de brand werd snel geblust en niemand raakte gewond", meldt de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. De minderjarige sloeg op de vlucht, maar kon niet veel later gevat worden. Een vijftiental jongeren werd een tijdlang geëvacueerd. Zij mochten al snel terug naar hun kamers, maar de directie heeft beslist om hen voorlopig in een ander deel van het centrum onder te brengen. Volgens de directie wegen de coronamaatregelen zwaar door op de jongeren, wat volgens hen heeft meegespeeld in de feiten.

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West