Kleine hoeveelheid asbest vrijgekomen bij brand in Vilvoorde

Bij de erg hevige brand die zaterdagavond en –nacht woedde in Vilvoorde, is er toch asbest vrijgekomen. Dat blijkt uit metingen van een gespecialiseerde firma. Het gaat gelukkig wel om een kleine hoeveelheid.

Zaterdagavond ontstond brand in de meubelzaak Belga in de Kolveniersstraat in Vilvoorde. Een 30-tal woningen werd ontruimd en de brandweer moest na de hevige brand nog urenlang nablussen. Omdat het om een oud industrieel pand ging, werd onderzocht of er asbest was vijgekomen.

“Uit het onderzoek blijkt dat een geringe hoeveelheid asbestvezels teruggevonden werd in de Kolveniersstraat, Spiegelstraat en Neerhofstraat. In de Mechelsestraat, De Grimberghestraat en Arsenaalstraat werden geen vezels teruggevonden”, laat burgemeester Hans Bonte weten. Vandaag gaat een gespecialiseerde firma aan de slag om in de Kolveniersstraat, de Spiegelstraat en de Neerhofstraat de straten en de geparkeerde voertuigen schoon te maken.

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West