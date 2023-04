Klopjacht op daders carjacking na mislukte autoverkoop

Het was een groots politievertoon, aan en rond de Luchthavenlaan in Vilvoorde. Een particulier had in Houtem afspraak met een potentiële koper van zijn wagen. Drie mannen daagden op, maar zij gingen er met de wagen en juwelen van de verkoper vandoor.



Daarop kwamen meerdere politiezones in actie en werd een politiehelikopter ingezet. De verdachten vluchtten richting Luchthavenlaan in Vilvoorde, waar ook de redactie van RINGtv gehuisvest is. Onze journalisten volgden de politieactie mét helikoper van nabij. Uiteindelijk konden de drie verdachten overmeesterd worden aan de gebouwen van EMG. Niemand raakte gewond.