Knap resultaat voor Futsal Halle-Gooik, maar eliteronde wordt moeilijk

Futsal Project Halle-Gooik verloor gisteren in Litouwen zijn tweede wedstrijd in de eliteronde van de Futsal Champions League. Tegen het Spaanse Inter Movistar werd het 3-4. Hoedanook een knap resultaat, want Inter is de absolute nummer 1 in Europa.

Eerder wonnen Inter en Halle-Gooik elk hun eerste match in Litouwen. De partij van gisteren was dus cruciaal voor de eindwinst in de poule. Bovendien won Inter Movistar de laatste twee edities van de Futsal Champions League en startte het als favoriet.

Inter maakte die favorietenrol van meet af aan waar. Bij de rust stond het 0-2. Het beloofde een moeilijke tweede helft te worden voor de Pajotten, maar Halle-Gooik gaf niet op. Patias kon de score naar 2-3 brengen. Toen even later beide ploegen nog eens konden scoren, was het verdict duidelijk: Inter won de wedstrijd met 3-4.

De eliteronde overleven wordt nu wel bijzonder moeilijk voor de Pajotten, want enkel de winnaar van de poule van 4 stoot door naar de final four. Het moet nu zaterdag dus winnen van Dobovec én hopen dat Inter verliest van het Litouwse Vytis. Eerlijk? Die kans is bijzonder klein.