Komst detentiehuis verdeelt politiek in Meise

De motie tegen de komst van een detentiehuis in Hotel Falko in Wolvertem vlakbij de op- en afrit van de A12, is niet ondertekend door de oppositie. De lokale Open VLD lobbyt intussen bij z’n nationale afdeling.

Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil in het Hotel Falko – dat voor 8 miljoen euro te koop staat – een detentiehuis onderbrengen voor gedetineerden die een celstraf van maximaal drie jaar kregen of hun straf bijna hebben uitgezeten. Dat ziet het gemeentebestuur niet zitten. Het college sprak zich al tegen de komst uit en op de gemeenteraad werd een motie ter ondertekening voorgelegd tegen de komst van een detentiehuis in Hotel Falko. Maar Samen Anders (Groen – Vooruit) en Pro Meise weigerden die motie te ondertekenen.

Kronkels

“Het dossier is, voor zover het iets te maken heeft met de lokale politiek, een bevoegdheid van het college, niet van de gemeenteraad”, reageert Roel Anciaux (Samen Anders). “We stellen voor dat de lokale afdeling van Open VLD dit uitklaart met haar eigen minister. Federaal voor zijn en lokaal tegen, is wat bizar. Wij doen niet mee met dergelijke kronkels.”

“De zogenaamde constructieve motie die als een bijkomend agendapunt door de N-VA op de agenda werd gezet, is enkel bedoeld om sfeer te scheppen, maar houdt geen daadkracht in”, reageert Erwin De Clerck (Pro Meise). “Uiteraard is de komst van een detentiehuis niet iets waar de bevolking op zit te wachten en als het toch moet doorgaan, dan hopen we dat de meerderheid alles in het werk zal stellen om ervoor te zorgen dat de aanwezigheid ervan voor de minst mogelijke last zorgt. Ik kijk uit naar hun aanpak.”

Onthouden

“Het viersterrenhotel is volgens ons geen goede locatie voor een detentiehuis”, zegt Sonja Becq namens de CD&V-fractie. “Er is quasi geen tuin of beveiligde open ruimte, er zijn direct aanpalende buren, scholen in de buurt, beperkte parking, negatief politieadvies, en zo meer. Maar omwille van juridisch-technische redenen hebben we ons op de motie onthouden.”

Gemeenteraadsvoorzitter Virginie De Klippel (LB+, Open VLD), die tevens Open VLD-regiovoorzitter is van vijftien gemeenten, zegt dat er actief achter de schermen sterk wordt gelobbyd om het detentiehuis niet in het Hotel Falko onder te brengen. “We zijn lokale verkozenen en komen op voor onze mensen”, zegt De Klippel. “Het is niet omdat de nationale afdeling van Open VLD iets wil, dat wij daar van de lokale afdeling akkoord mee moeten zijn. Integendeel, we zijn tegen deze plannen en werken op verschillende niveaus in de hoop ze te kunnen tegenhouden. Het is mijns inziens wél een punt voor de gemeenteraad. Er is wel degelijk een gemeentelijk belang.”