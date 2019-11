Komt Clottemans overdag vrij?

Els Clottemans vraagt beperkte detentie aan de strafuitvoeringsrechtbank van Gent. De nu 35-jarige vrouw zou daardoor overdag kunnen vrijkomen, maar 's avonds moeten terugkeren naar de gevangenis. De nu 35-jarige vrouw uit Ternat werd in 2010 veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op haar liefdesrivale Els Van Doren in de zogenaamde parachutemoord.

Clottemans heeft er intussen één derde van haar straf opzitten en kan ze in principe vervroegd vrijkomen. Maar dat doet ze niet. Bij aanvang van de zitting bevestigde Katrien Van der Straeten, de advocate van Clottemans, dat de vrouw uit Ternat wel beperkte detentie vraagt."Dat wil zeggen ze overdag de gevangenis zou mogelijk verlaten en 's avonds moet terugkeren om te overnachten in haar cel. De bedoeling is dat ze een opleiding volgt en in een vast stramien terechtkomt", zegt Van der Straeten aan VRT.

Op 18 november doet de strafuitvoeringsrechtbank uitspraak. Als de vraag van Clottemans ingewilligd wordt, mag ze de gevangenis maximaal 16 uur verlaten en moet ze opgevolgd worden door een justitieassistent. Belangrijk is ook dat de Ternatse tot schuldinzicht komt. Tot op vandaag ontkent Clottemans dat ze Van Doren vermoord heeft.

Jef Vermassen, die de nabestaanden van Van Doren verdedigt, denkt dat er geen bekentenis komt. "Het is daarom slim om beperkte detentie te vragen. Moest ze haar vervroegde vrijlating willen aanvragen, zou het antwoord wellicht nee zijn omdat ze geen respect heeft voor het slachtoffer", aldus Vermassen aan VRT.