Koning Filip op bezoek bij Segers & Balcaen in Liedekerke

Koning Filip heeft vanmorgen een bezoek gebracht aan verpakkingsproducent Segers & Balcaen in Liedekerke. Hij deed dat in het kader van de 75ste verjaardag van UNIZO, de Unie voor Zelfstandige Ondernemers. "Duurzaamheid is één van de uitdagingen van de toekomst," klinkt het daar.

Segers & Balcaen in Liedekerke gebruikt onder andere opgevist plastic in z’n producten en daar wilde Koning Filip meer over weten. Algemeen Directeur Gracy Ramont van Segers & Balcaen leidde hem rond op de werkvloer. “Het plastic dat uit de zee komt, ruikt echt naar verrotte vis. Wij hebben een procedé ontwikkeld, samen met een partner, waar we zonder chemicaliën het plastic kunnen wassen, waar we het water ook kunnen hergebruiken en het plastic gaan recycleren om er weer plastic mee te maken”, legt Ramont uit.

Aanleiding van het koninklijk bezoek is de verjaardag van UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers. Omdat de koning duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, kozen ze dit bedrijf uit voor een bezoek en een rondetafelgesprek met ondernemers. “Onze 75ste verjaardag geeft ons de mogelijkheid om terug te blikken naar de zaken die we verwezenlijkt hebben de voorbije jaren, onder andere dat sociaal statuut van de ondernemers”, vertelt Elke Tielemans van UNIZO Vlaams-Brabant. “Maar er liggen nog heel wat uitdagingen. Ook daar speelt milieu, klimaat een belangrijke rol. En we kijken ook naar andere aspecten, zoals fiscaliteit, de mogelijkheid om te ondernemen, de ruimte om te ondernemen. Dat blijven wel onze speerpunten naar de toekomst.”