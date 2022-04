Kookatelier moet maaltijden tijdens ramadan feestelijke toets geven

Het is ramadan. Voor de moslims wereldwijd is dit de tijd van inkeer waarin tussen zonsopgang en zonsondergang gevast wordt. Daarna volgt elke dag de iftar, wat vaak een rijkelijke maaltijd is. Wij woonden dit weekend in Vilvoorde een kookatelier bij voor vrouwen die hun iftar een extra feestelijke toets willen geven.

Er heerst een gezellige drukte in de keuken ten huize van Houari El hannouti, gemeenteraadslid en bestuurder van de moskee in Vilvoorde. Tijdens de ramadan wordt veel aandacht besteed aan verdraagzaamheid, vrijgevigheid, solidariteit en samenhorigheid en daar hoort natuurlijk ook gezelligheid bij. “Mijn vrouw heeft een passie voor koken”, zegt El hannouti. “Samen met andere vrouwen organiseert ze een kookatelier toegespits op de ramadan. De bedoeling is dat wat ze hier bereiden meenemen naar huis om er met hun gezin van te kunnen genieten.”

Al is de ramadan vooral een spiritueel gegeven. “Het is een groot misverstand om te zeggen dat de ramadan enkel om eten draait. Het draait eerder om bewustwording”, Hanan Chazzal. Dit jaar begon de ramadan op 2 april, op 1 mei is de vastenmaand afgelopen. Dan begint het Suikerfeest dat meestal wordt gevierd in familieverband of vriendenkring. En het het hoeft niet gezegd dat er dan zeker stevig zal getafeld worden, zeker omdat dat door de coronacrisis de voorbije twee jaar niet kon.