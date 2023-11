Koppel krijgt werkstraf voor mishandeling van hun kinderen: “We schoten om hen te kalmeren”

De vader van de kinderen stapte op 26 augustus naar de politie toen zijn drie kinderen vol blauwe plekken thuiskwamen nadat ze enkele dagen bij hun moeder en stiefvader hadden verbleven. Bij het audiovisueel verhoor verklaarden de jonge kinderen dat ze waren beschoten met een BB gun. Het parket van Halle-Vilvoorde opende daarop een gerechtelijk onderzoek voor de onmenselijke behandeling van de kinderen en nam bij een huiszoeking bij de verdachten een gasaangedreven BB gun in beslag, samen met een hoop kogeltjes.

“We waren aan het spelen, maar we werkten dat ze bang waren van het geluid”, verklaarde de moeder na haar arrestatie. “We hebben het daarom gebruikt om hen te kalmeren. Ik wilde hen kort even bang maken, maar toen ik eenmaal schoot, bleek het wapen per ongeluk in semi-automatische stand te staan. Het wapen bleef maar vuren en daarbij heb ik per ongeluk de kinderen geraakt.”

Ook de stiefvader beweerde dat hij slechts eenmaal “per ongeluk” had geschoten en nooit de intentie had gehad om de kinderen te raken. Het parket hekelde de houding van de ouders, die de feiten volgens openbaar aanklager Mélanie Geeraerts minimaliseerden. "Dit is gewoon weerzinwekkend”, klonk het tijdens de vordering. “Uit verschillende elementen in het onderzoek blijkt dat er meerdere incidenten zijn geweest waarbij er is geschoten. Bij twee kinderen is er nadien een posttraumatisch stresssyndroom vastgesteld. Het klopt dat de betrokken kinderen gedragsproblemen hebben. Ze hebben therapie, begeleiding en medicatie nodig. Maar dit is niet de manier om hen te straffen. Dit is echt ongezien en totaal onaanvaardbaar.”

Het parket eiste 2 jaar cel tegen de moeder en de stiefvader van de kinderen, maar de Brusselse correctionele rechtbank zag redenen om het koppel een lichtere bestraffing te geven. De man en de vrouw kregen elk een werkstraf van 120 uur opgelegd, met een vervangende celstraf van 18 maanden.