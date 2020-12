Kraainem kibbelt over taalgebruik brieven Fluvius aan inwoners

In Kraainem is er ophef over de eentalige communicatie die netbeheerder Fluvius verspreidt onder de bevolking. Inwoners krijgen hun documenten steevast in het Nederlands toegestuurd. Gemeenteraadsleden van Kraainem willen dat Fluvius zich houdt aan de arresten van de Raad van Staat, waarbij beslist is dat Franstaligen uit faciliteitengemeenten slechts één keer om de vier jaar moeten aangeven dat ze hun documenten in het Frans willen ontvangen. Volgens de raadsleden is burgemeester Waucquez niet van plan daar iets aan te doen.