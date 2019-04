Kraainem vraagt duidelijkheid over versturen van kiesbrief

Naar aanleiding van de nakende verkiezingen vragen Kraainem-Unie en Lijst van de Burgemeester, die samen de meerderheid vormen in Kraainem, aan de bevoegde overheden om duidelijkheid te scheppen over het taalgebruik bij het versturen van overheidsdocumenten. Ze verwijzen daarbij naar de tegenstrijdige standpunten die de Vlaamse overheid, de Raad van State en het Hof van Cassatie innemen over de kwestie.

"Er gaat geen gemeenteraad voorbij zonder discussie over de toepassing van het recht van Franssprekenden om officiële documenten in het Frans te bekomen. Het kan niet ontkend worden dat deze in een onduidelijke rechtspositie verkeren”, klinkt het beide gemeenteraadsfracties. “Moeten zij keer op keer opnieuw aangeven dat zij hun documenten in het Frans willen ontvangen zoals de Vlaamse overheid het wil? Of is een aanvraag iedere vier jaar voldoende zoals de tweetalige kamer van de Raad van State aanbeveelt of een eenmalige inschrijving zoals recent de Franstalige Kamer van het Hof van Cassatie stipuleerde. En hoe moet de gemeentelijke administraties hiermee verder, aangezien Vlaams minister Homans iedere vorm van registratie verwerpt?"

Naar aanleiding van de nakende verkiezingen, waarvoor er kiesbrieven moeten worden verstuurd, vragen Kraainem-Unie en LB "dat de bevoegde overheden hun kaatsspel staken en een duidelijke positie innemen waarmee de gemeenten verder kunnen". Alle zes faciliteitengemeenten gingen voor de gemeenteraadsverkiezingen akkoord om de kiesbrieven te versturen volgens de rechtspraak van de Raad van State (één aanvraag om de vier jaar is voldoende) wat ze met uitzondering van Wemmel ook effectief deden. Vlaams minister Homans besliste om die reden echter de voorgedragen burgemeesters in Rode, Linkebeek, Wezembeek-Oppem en Drogenbos niet te benoemen. Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) van Kraainem werd benoemd omdat hij in de vorige legislatuur niet in het schepencollege zetelde. Kraainem wil nu van de bevoegde overheden een duidelijk standpunt over hoe het nu verder moet.