Kravaalbos wordt 11 hectare groter

Door de uitbreiding wordt meer dan 40 hectare van het Kravaalbos toegankelijk voor het publiek. Dat is bijna de helft van de totale oppervlakte van het bos. “Wandelaars en fietsers vinden steeds meer de weg naar het Kravaalbos. Met het strategisch project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ spelen we daarop in door te focussen op landschapsbeleving voor recreanten en toeristen”, zegt burgemeester van Asse Koen Van Elsen (CD&V). “Deze aankoop geeft hieraan een enorme boost. We willen onze inwoners actief betrekken bij de inrichtings- en verdere uitbreidingsplannen van het gebied. Daarvoor starten we de komende maanden een participatieproces op. Bij die inrichting past ook een laagdrempelige onthaalpoort met infoborden, fietsenstallingen en bijkomende trage wegen. Aan de onthaalpoort kunnen we informatie geven over het Kravaalbos en je op weg zetten voor een halve dagtocht door een prachtig open landschap naar een ander gemeentebos, het Kartelobos of naar Putberg, Wolfrot en Boekfos, gebieden in ontwikkeling in kader van de Groene Rand rond Asse.” “Vroeger waren we vooral bezig met het behoud van het bestaande groen in onze Vlaamse Rand, maar nu gaan we veel offensiever te werk”, voegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) toe. “We behouden groen én we zorgen voor extra groen. Met deze aankoop komen er een pak bomen bij en wordt het gebied meer toegankelijk voor iedereen”.