Kringwinkels lanceren webshop

Steeds meer consumenten vinden hun weg naar online webshops. Zeker tijdens de lockdown piekte de online verkoop. “Kringwinkels zijn retailers zoals alle andere retailers. We moeten dan ook zoveel mogelijk aansluiten bij de evoluties in koopgedrag”, zegt Luc Daelemans, directeur van de Kringwinkels ViTeS in Vilvoorde. “De Kringwinkels hebben verkoop nodig om hun doelstelling, het creëren van jobs voor mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt, te kunnen blijven realiseren. Zonder de nodige inkomsten uit verkoop is het einde verhaal voor de winkels.”

Het aanbod op Kringshop.be varieert maar de focus ligt op huisraad, decoratie, sport, spel en textiel. “Klanten kunnen kiezen om hun pakket te verzenden via bpost of op te halen in de desbetreffende Kringwinkel”, zegt Yana Pulinckx van De Kringwinkel Hageland, initiatiefnemer van Kringshop.be