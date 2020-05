Kringwinkels ViTes helemaal klaar voor heropstart

“Alles vertrekt vanuit de basisregels: het anderhalvemeteren en het ontsmetten. Omdat we weten dat dit niet voor iedereen evident is, hebben we ook een hesje laten ontwerpen met op de achterkant de boodschap om afstand te houden. Ook hebben we ingezet op ontzettend veel affichage in de winkel,” aldus De Roo. Op eigen initiatief gaat ViTes een stap verder dan wat de overheid vraagt: “Van de overheid mogen we één persoon per 10 vierkante meter winkeloppervlakte toelaten, maar wie leggen onszelf de strengere norm van één persoon per 20 vierkante meter op.”

Een uitdaging voor ViTes om de activiteiten her op te starten, is het feit dat er drie operationele eenheden tegelijkertijd opstarten: zowel de winkels, brengerspunten en ateliers gaan maandag weer open. “Het is koffiedik kijken of er een toeloop zal zijn bij de brengerspunten,” zegt De Roo. “We hebben ons in elk geval voorbereid door te kijken wat er bij de containerparken gebeurde. Daar hebben we lessen uit getrokken. Er is een dwingend parcours aangebracht en we schakelen extra mensen in om mensen hun spullen te laten afzetten, maar kan het gratis afhalen aan huis voorlopig nog niet.”

Ook in de ateliers zijn procedures in het leven geroepen, zodat bezoekers van ViTes de garantie hebben dat ze alleen coronaveilige spullen in de winkels vinden.