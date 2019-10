Kritiek op onveilige verkeerssituatie tijdens Nacht van de Duisternis

De kritiek op onder andere sociale media op de Nacht van de Duisternis in Merchtem-centrum is niet min: "Levensgevaarlijk, zeker voor zwakke weggebruikers" en “Maandagochtend brandde er nog geen straatverlichting, toen kinderen naar school moesten fietsen” zijn enkele reacties. Ook Kobe Vandeweerdt van de Fietsersbond Merchtem reageert: “Natuurlijk zijn we voor het verlagen van CO2-uitstoot en lichtvervuiling. Maar veiligheid primeert. Als het pikdonker is, is Merchtem-centrum levensgevaarlijk voor zwakke weggebruikers. Dat is het overigens ook overdag. Er loopt een gewestweg door het centrum en er is jarenlang niets gedaan om de zwakke weggebruikers een veilige plaats te geven.”

Schepen van Financiën David De Valck (Open VLD): "Het waren drie Nachten van de Duisternis omdat één Nacht de gemeente geld zou kosten. Dan moet een werknemer van de elektriciteitsmaatschappij tijdens het weekend de schakelkasten van de openbare verlichting opnieuw manueel aanzetten en dat was niet haalbaar. Dit kan immers al gauw een paar duizend euro’s kosten.” De Valck is zelf ook geen fan van de het initiatief: “Ik spreek uit eigen naam. Wat haalt een symbolische actie uit om één keer per jaar de lichten te doven? Het is bovendien gevaarlijk. Straatverlichting staat er niet zomaar hé."

Volgens Merchtems burgemeester Maarten Mast (Lijst 1785 Onafh.) wordt de driedaagse vanaf volgend jaar teruggebracht tot letterlijk één 'Nacht was de Duisternis'. “Vanaf dan kan het wel voor één nacht, omdat de energiemaatschappij aanpassingen aan het net doet en dan de verlichting automatisch kan instellen."