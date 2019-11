Kruikenburg Ternat op promotiekoers: 3-0 tegen Kortrijk

In de eerste divisie B van het volleybal zijn de heren van Kruikenburg Ternat bezig aan een sterk seizoen. Ternat stond voor de match van gisteren op één puntje van Kortrijk, tweede in de stand. GIsteren kwam Kortrijk op bezoek en Ternat deed was het moest doen. De thuisploeg won met 3-0 en zet zo de titelambities voor dit seizoen kracht bij.

In de eerste set lopen de Pajotten tot 12-8 en de thuisploeg bouwt de voorsprong verder uit tot 20-14. Ondanks 6 setpunten voor Kruikenburg Ternat wordt de slotfase van de eerste set nog spannend. Kortrijk komt terug tot 24-23. Maar dan vindt Mesmaeker het welletjes. Hij mept Kruikenbrug naar setwinst, 25-23.

Ook in set 2 worden de toeschouwers verwend met enkele knappe rally's. De West-Vlamingen klampen aan, maar het is de thuisploeg die het vaakst aan het langste eind trekt. Na een stevige rally brengt Crabbe Kruikenburg Ternat 9-6 voor. Net als in de eerste set kunnen de bezoekers de kloof niet dichten. Kruikenburg Ternat loopt maar liefst acht punten uit tot 20-12. Ternat haalt de tweede set gemakkelijk binnen. Na een opslagmisser van Maelfait staat het 25-19 en 2-0 in sets.

In set 3 buigen de Pajotten een vroege 2-5 achterstand om in een 6-5 voorsprong. Maar de West-Vlamingen geven zich niet gewonnen en komen terug tot 12-13. Verder uitlopen lukt de Kortrijkzanen niet. Integendeel, de thuisploeg neemt weer over en Kruikenburg Ternat wint met 25-19 ook de derde set. Eindstand 3-0.

Dankzij de overwinning pakken de Pajotten samen met Zedelgem, Roeselare en Marke-Webis Wevelgem de leiding.Kruikenburg Ternat krijgt dit seizoen een unieke kans om te promoveren: door de competitiehervorming zijn er dit jaar drie stijgers in plaats van één, de kampioen. Een kans die Kruikenburg Ternat met beide handen wil grijpen.