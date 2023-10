Kruikenburg Ternat wint volleybalderby tegen Gooik

In de tweede nationale van het volleybal stond de derby Kruikenburg Ternat tegen Gooik op het programma. Beide ploegen waren aarzelend aan het seizoen begonnen Kruikenburg had drie punten, Gooik nul. Beide teams konden dus de punten goed gebruiken.

De bezoekers schieten het best uit de startblokken, ze slaan als eerste een kloofje van 11-13. Kruikenburg probeert terug te komen, maar blijft steeds enkele punten in het krijt staan 16-19. Govok pakt dan ook de eerste set met 20-25. Gooik trekt de lijn door in de tweede set waar ze meteen een voorsprong opbouwen 11-16. Nu weet de thuisploeg wel de rug te rechten, gaandeweg komen ze terug tot 21-21. Ze gaan zelfs op en over Gooik en winnen de tweede set met 25-23.

De bezoekers laten een heel ander gelaat zien in de derde set waar ze Kruikenburg meteen naar de keel grijpen en uitlopen tot 2-7. Kruikenburg keert niet meer terug en komt zo voor de tweede keer op achterstand. Gooik wint de derde set met 12-25. Ternat vindt in de vierde set haar tweede adem en bouwt een kloofje uit 13-8. Gooik kan niet meer terug slaan en Kruikenburg trekt de vierde set over de streep met 25-16. Een allesbeslissende vijfde set moet de doorslag geven.

In de laatste set begint Kruikenburg het best en ze lopen uit tot 10-6, Gooik komt nog terug tot 14-12 maar de tweede matchbal is de goede voor de thuisploeg. Ze winnen de vijfde set met 15-13 en de wedstrijd met 3-2. De ontlading achteraf bij Kruikenburg is enorm, Gooik komt op een zucht van hun eerste overwinning maar blijft met een puntje achter.