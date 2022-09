KU Leuven gaat Nederlandse taal stimuleren in kinderdagverblijven

Het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de KU Leuven start een proefproject rond Nederlandse taal op in kinderdagverblijf Hotel Samson in Vlezenbeek. Begeleiders zullen ondersteund worden in de taalstimulering bij anderstalige baby’s en peuters.

Het begeleidingstraject in Hotel Samson komt er op vraag van de provincie Vlaams-Brabant en zal zes maanden duren. Het zal bestaan uit een sessie over het stimuleren van taalkennis, videocoaching-sessies en een evaluatie. Op een later tijdstip starten nog vier andere kinderdagverblijven in onze regio met het project: Kraainennestje in Kraainem en Pagadderke, Kadeele en het Palmboompje in Halle.

“Via dit begeleidingstraject ondersteunen wij de begeleiders in de kinderopvangsector in onze provincie in het omgaan met anderstalige baby’s en peuters. Hierdoor kan er al op heel jonge leeftijd aan het stimuleren van de Nederlandse taalkennis worden bijgedragen”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor Vlaams karakter.