Kunst kijken en kopen in de Troost

Zaterdag opent in Vilvoorde de 22ste editie van Kunst in de Troost. De opbrengst van de verkoopstentoonstelling gaat naar de restauratie van het 17de eeuwse karmelitessenklooster en de basiliek Onze-Lieve-Vrouw van Troost.

Meer dan 20 exposanten stellen werk tentoon in de tuin en de conventsgebouwen van het klooster. Na een digitale versie vorig jaar wegens corona kunnen de bezoekers het erg diverse aanbod aan sculpturen, schilderijen en grafiek nog eens ter plekke bewonderen.

De selectie werken die te koop wordt aangeboden is zeer verscheiden, zowel qua stijl als wat technieken betreft, gaande van abstract tot figuratief en van brons tot digitaal werk. En stilaan tradtitiegetrouw kan je ook gelimiteerde flessen champagne kopen met exclusief etiket en capsule. “Er is dit jaar een nieuwe editie van de capsule ‘Troost 9’ met daarop ‘Het vijfde woord’ van Francis Mean”, vertelt curator Karel Magnus.

Kunst in de Troost in Vilvoorde is zaterdag en zondag te bezoeken vanaf 14 uur, tijdens het weekend van de Troostkermis op 7, 8 mei én maandag 9 mei, de dag van de jaarmarkt. De toegang is gratis.