Een kunsttentoonstelling in een oude bankkluis, het is weer eens wat anders. In de kelder van een voormalig bankkantoor op de Grote Markt in Vilvoorde waar zich ooit volle kluizen en koffers bevonden, kan je dit weekend gaan kijken naar werk van Staf Roels en Bisser, twee Vlaams-Brabantse kunstenaars.

Kunst in oude bankkluis in Vilvoorde

In de kelder van een advocaten- en bemiddelaarskantoor bevindt zich expositieruimte GM14. Ooit werden hier geld, goud, waardepapieren, juwelen en andere kostbaarheden bewaard, nu worden er kunstwerken tentoongesteld. Maar Filip Leemans, de bezieler van GM14 en zelf kunstenaar, noemt deze locatie toch niet echt een galerij. Voor de invulling van de expositieruimte geven de kunstminnende advocaten carte blanche aan Filip Leemans. Voor deze expositie engageerde hij keramist Bisser en schilder Staf Roels. Voor die laatste is het de eerste keer dat hij in een bankkluis tentoonstelt.

“Het is een hele unieke locatie, maar wel een leuke”, zegt Staf Roels. “Het sluit ook aan bij de thema’s waarrond ik werk. Er zit een stuk verlatenheid in de gebouwen die ik schilder, een stuk melancholie ook. Voor sommige toeschouwers is het werk nogal beklemmend, maar tegelijkertijd zie ik er ook iets positiefs in. Net zoals je hebt bij gebouwen die leegstaan ook ziet dat er vaak nog potentieel in zit, net als bij deze bankkluis.”