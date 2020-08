Kunstkamp in FeliXart Museum

Het FeliXart Museum in Drogenbos organiseert deze week een kunstkamp. Kinderen mogen er knutselen, schilderen en tekenen, en ze leren tegelijkertijd over kunst.

Op het kunstkamp in het FeliXart Museum in Drogenbos staat alles een hele week lang in het teken van natuur en kunst. “Felix De Boeck was zelf een boer en kunstenaar. Hij heeft hier gewoond, we hebben met de kinderen zijn atelier en boerderij bezocht”, zegt kampbegeleidster Chrissy Madalijn. “Vanuit zijn werk laten we de kinderen kennismaken met de combinatie van natuur en kunst.”