Laatste keer voor carnavalswinkel in Halle

Cardano, de allereerste carnavalwinkel in Halle, staat te koop. De uitbaters willen hun droom van een bed & breakfast in Italië waarmaken. Nog één keer helpen ze de Halse carnavalisten aan een kostuum en daarna trekken ze de deur definitief dicht.

Cardano is al jaren een begrip in Halle als het op carnavalskostuums aankomt. Toch begon de winkel in 1993 met cosmetica en geschenkartikelen. “We kregen van een collega de raad te proberen met carnavalskleren. We zijn gestart met één rekje met carnavalsoutfits. Het jaar nadien waren het er twee en de rest is geschiedenis”, vertelt zaakvoerder Marc Leus. Marc kijkt nu uit naar zijn nieuw avontuur, maar houdt goede herinneringen over aan zijn winkel. Nog 1 keer carnaval vieren en dan gaat de winkel begin april dicht.

Een reportage zie je vanavond in het nieuws op RINGtv.