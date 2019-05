Landinrichtingsproject moet Ijsevallei opwaarderen

In de gemeenten Hoeilaart en Overijse krijgt het landinrichtingsproject IJsevallei verder vorm. Opzet is het inrichten van de open ruimte met een meerwaarde voor mens en natuur.

Omdat de open ruimte in heel Vlaanderen onder druk staat, zet de Vlaamse overheid, zeker in randstedelijk gebied, samen met de betrokken gemeentes in op LIPS landinrichtingsprojecten die tegelijk landschap en landbouw, maar ook infrastructuur en cultureel erfgoed verbeteren en versterken.

Voor de Ijsevallei gaat het onlangs goedgekeurde LIP terug op een studie uit 2016. De kerngedachte omvatte o.a. maatregelen voor de herstelling van de natuurlijke loop van de Ijse en de Nellebeek, de ecologische heraanleg van een reeks vijvers en voor de uitbreiding en/of verbetering van het natuurreservaat Ten Trappen – Paardenwater en voor het schooldomein van de school 't Kasteel in Overijse dat gedeeltelijk natuur- en parkgebied is. Het LIP moet in zijn totaliteit de natuur tussen het Meerdaal- en Zoniënwoud met elkaar verbinden. In Overijse en Hoeilaart wordt de komende jaren gewerkt in niet minder dan negen gebieden: de eerste werken staan nog dit jaar op de agenda. Het plan kost zo'n 5,7 miljoen euro. Hoeilaart investeert 340.000 euro, Overijse bijna 1,6 miljoen. De Vlaamse Landmaatschappij investeert meer dan 3 miljoen euro.

RINGtv ging kijken in het oogstrelende gebied en kwam terug met een groene long. U ziet meer in ons nieuws vanavond. (Foto: Vlaamse LandMaatschappij)