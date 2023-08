Lange wachtrijen voor Open Basiliekdagen in Halle

De bezoekdag van de toren in de Sint-Martinusbasiliek in Halle lokte gisteren zoveel volk dat er lange wachtrijen ontstonden en al wie in de namiddag langskwam niet meer binnen kon.

De stad Halle onderzoekt nu of de toren meer opengesteld kan worden, maar geeft aan dat dit niet makkelijk is. Al is het maar omdat er jaarlijks van februari tot en met juli slechtvalken broeden. Op 10 september zijn de basiliek én de toren in elk geval nog eens open ter gelegenheid van Open Monumentendag.