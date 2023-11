Langer laden en lossen én langer steppen en fietsen in Basiliekstraat Halle

Sinds deze week geldt in Halle een nieuwe regeling om te laden en te lossen in de Basiliekstraat, Molenborre, Stoofstraat en Maandagmarkt. Leveranciers kunnen er dagelijks leveringen doen van 5 tot 11u en van 18 tot 22 uur. Dat is een uur langer dan vroeger.

Bewoners kunnen tijdens die laad- en losuren zonder badge of doorgangskaart met hun wagen naar hun woning. Wie een garage heeft in de zone kan die nog altijd bereiken met een badge of een doorgangskaart.



Fietsers en elektrische steppers mogen voortaan een uur langer door de Basiliekstraat: van 18u tot 11 uur. Daarna mag je overdag niet meer door de Basiliekstraat fietsen of steppen. De politie controleert daar streng op.