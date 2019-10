The Leaf op weg naar meer dan 2 miljoen bezoekers

Het winkelcomplex The Leaf in Ternat is bijzonder populair. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Binnen drie weken is het winkelcentrum aan de Assesteenweg een jaar open. Naar schatting 2,1 miljoen bezoekers hebben sinds de opening The Leaf bezocht.

Gemiddeld meer dan 5.700 bezoekers per dag. Omgerekend 2,1 miljoen per jaar. Het winkelcentrum The Leaf op de oude IKEA-site in Ternat is een succes. Het eerste jaar had Redevco gemikt op een bezoekersaantal tussen 1,5 en 2 miljoen bezoekers. Dat zullen er dus nog meer worden. Bovendien wordt er ook aardig verkocht. Volgens projectontwikkelaar Redevco zijn de winkelketens bijzonder tevreden over de omzetcijfers.

Redevco denkt dat de huidige werken aan de Assesteenweg weinig tot geen invloed zullen hebben op de bezoekersaantallen. Intussen wordt ook aan de verdere invulling van The Leaf gewerkt. Een groot bioscoopcomplex behoort tot het verleden, maar Redevco werkt wel aan kleiner alternatief. Verder is er op de site ook nog plaats voor een restaurant en onstpanning, bijvoorbeeld trampolinepark.