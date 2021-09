Leerling Virgo Plus wordt onwel tijdens les LO en overlijdt

Een leerling van het tweede jaar in de secundaire school Virgo Plus in Vilvoorde is overleden nadat ze gisteren onwel werd tijdens de les Lichamelijke Opvoeding. Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, waar ze in de loop van de dag overleed. In de school is de verslagenheid groot.

Gisterenmiddag werd een leerling van Virgo Plus onwel tijdens de les lichamelijke opvoeding. Omdat ze zich niet goed voelde, stopte het meisje met de les en ging zich samen met een klasgenoot opfrissen in de toiletten. Daar viel ze plots neer. “De leerkracht heeft onmiddellijk de eerste zorgen toegediend, waarna de mensen van de MUG de reanimatie hebben overgenomen”, zegt directrice Anneleen De Doncker. “De leerling werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis en de ouders werden verwittigd. Gisteravond kregen we jammer genoeg het nieuws dat de leerling overleden is. We willen ons medeleven uitdrukkelijk betuigen aan de ouders en de familie van onze leerling.”

Het is niet duidelijk of de leerling in het verleden al medische problemen had. Het overlijden komt hard aan in de Vilvoordse school. “De hulpdiensten hebben bevestigd dat de leerkracht alles heeft gedaan wat hij kon. Ze zijn daarvoor opgeleid”, gaat De Doncker verder. “We doen er ook alles aan om leerlingen zo goed mogelijk op te vangen en te ondersteunen. De klasgenoten zullen bijgestaan worden door hun leerkrachten en medewerkers van het CLB. We richten ook een stille ruimte in waar de leerlingen hun verdriet kunnen uiten.”

Foto: Facebook Virgo Plus Vilvoorde