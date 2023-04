Leerlingen Don Bosco Halle leren OverKophuis kennen via escapegame

De leerlingen van het derde jaar van de Don Bosco-school in Halle leren vandaag de werking het OverKophuis in Halle kennen. Ze doen dat aan de hand van een escapegame. “Ook de andere leerlingen van onze school zullen kennismaken met OverKop. Dit zal doorgaan op een later ogenblik in onze school zelf”, zegt leerlingenbegeleider Bieke Monnoye.

Een OverKophuis is een veilige ontmoetingsplek voor jongeren waar ze ook beroep kunnen doen op professionele therapeutische hulp. “Het OverKophuis in Halle is een plaats waar jongeren binnen en buiten kunnen lopen en leuke activiteiten kunnen doen. Verder kunnen ze er ook terecht voor een luisterend oor op momenten dat het wat minder gaat. Wij vinden het als school belangrijk dat onze leerlingen kennismaken met OverKop. Als leerlingen er éénmaal geweest zijn is de stap voor hen kleiner om ernaartoe te trekken wanneer ze er nood aan hebben”, zegt Julie Vandendoorent van het Overkophuis in Halle.