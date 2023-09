Leerlingen Heilig-Hart & College openen koffiebar

De stad Halle is een koffiebar rijker. Niet zomaar een, want hij wordt beheerd door zevendejaarsleerlingen van het Heilig-Hart en College Halle. Voor een schoolopdracht moeten ze een jaar lang de papieren in orde brengen, rekken aanvullen, maar vooral ook een goede service aanbieden in hun gloednieuwe pop-upkoffiebar. Voor de leerlingen wordt het doel van de opdracht al snel duidelijk, want ze weten meteen of leven als zelfstandige iets voor hen is.