Leerlingen OKAN-klas Zaventem maken kennis met vrijetijdsaanbod

In Zaventem maakten leerlingen van de OKAN-klas van GO! Kompas Zaventem vandaag kennis met de kunstacademie. Ze volgden een les waarnemingstekenen bij de afdeling ‘beeld’. De leerlingen van het Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers konden zo kennismaken met vrijetijdsactiviteiten in hun gemeente. De actie is een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant om anderstalige jongeren naar het Nederlandstalig vrijetijdsaanbod toe te leiden.

Aan de Kunstacademie Zaventem kan je lessen dans, woord, muziek en beeld volgen. Tijdens de activiteiten van vandaag lag de nadruk op taalstimulering, het ontdekken van talenten en op wederzijdse kennismaking. Het initiatief kaderde binnen het project ‘OKAN in actie’. Eerder maakten de leerlingen al kennis met de lokale judo- en volleybalclub. Later dit schooljaar ontdekken ze ook Chiro Zaventem, voetbalclub Sterrebeek en hiphop dansen bij Gympies Sterrebeek.

“Op die manier komen anderstalige jongeren ook op een artistieke en expressieve manier in het contact het met Nederlands,” aldus Saskia Van Keer, directeur van de Kunstacademie Zaventem. “Zowel voor de docenten als voor de leerlingen is dit een verrijkende ervaring.” OKAN-leerlingen vinden moeilijk aansluiting bij het vrijetijdsleven, weet gedeputeerde voor Vlaams karakter Gunther Coppens (N-VA): “Ze kennen het concept ‘hobby’ vaak niet een weten ook niet welk vrijetijdsaanbod er in de gemeente bestaat.”

Het project ‘OKAN in actie’ loopt in negen Vlaams-Brabantse scholen, onder meer in TechnOV Vilvoorde, GO! Kompaz Zaventem, Sancta Maria Lembeek, het Sint-Martinuscollege in Overijse en GITO in Overijse.