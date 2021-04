Leerlingen uit Meise oefenen voor videoclip van Piano Days

Vorig jaar zag in onze regio een nieuw festival het levenslicht: Piano Days. Maar door het coronavirus werd het festival stopgezet. Organisator Cultuur Noordrand bleef niet bij de pakken zitten. Dat was vandaag te horen in Gemeentelijke Basisschool Rode in Meise.

Vorig jaar was Piano Days het eerste wapenfeit van de Cultuurregio Noordrand. Bedoeling was om in de Noordrand heel de maand maart pianomuziek in de kijker te zetten via tal van activiteiten. Bij één van de initiatieven was het de bedoeling dat kinderen uit Grimbergen, Zaventem, Meise en Vilvoorde - net als vandaag- een lied zouden aanleren. “Alle kinderen zouden samenkomen in de inkomhal van de luchthaven van Zaventem om er de passagiers te verrassen met een pop-up. Dat is natuurlijk in het water gevallen”, zegt Jo Sollie van Cultuurregio Noordrand.

Precies om dat te compenseren is er dit initiatief. Drie basisscholen uit Grimbergen, Meise en Vilvoorde leren een Maleisisch nummer door muziekpedagoog Karen Cauwenbergh. Achteraf zal er per school een professionele videoclip van gemaakt worden. Karen van vzw Koor en Stem de vijfdejaars zingen én dansen. Cultuur Noordrand werkt intussen achter de schermen nu al aan het Piano Daysfestival van volgend jaar.