Leerlingen uit Vilvoorde applaudisseren voor traag rijdende chauffeurs

Gewapend met spandoeken en borden trokken de leerlingen van De Knipoog in Vilvoorde richting straat. Ze applaudisseerden voor elke chauffeur die zich in de ochtendspits aan de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur hield in de schoolomgeving. Ook Sofie Lenaerts uit Kampenhout, bekend als presentatrice van het televisieprogramma Kijk Uit! was van de partij om de snelheid van de wagens te meten. De kinderen kwamen de straat op naar aanleiding van ‘Vertraag niet alleen om de boete te vermijden’, een nieuwe campagne van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

“Je moet natuurlijk niet alleen vertragen om een boete te vermijden, het is heel belangrijk dat je vertraagt voor de veiligheid van alle weggebruikers. Niet in de laatste plaats voor de meest kwetsbare: kinderen, kinderen op de fiets, voetgangers en dergelijke, als je te snel rijdt breng je hen ernstig in gevaar en die boodschap willen we vandaag meegeven", zegt Werner De Dobbeleer van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

In Vlaanderen werden vorig jaar meer dan drie miljoen bestuurders betrapt op te snel rijden. Dat zijn er bijna 9.000 per dag. Ten opzichte van het pre-coronajaar 2019 gaat het om een stijging van 16%. “Ook in zones 30 wordt er nog regelmatig te snel gereden. We hebben een bevraging georganiseerd bij Vlaamse automobilisten en daaruit blijkt dat bijna zes op de tien zeggen niet altijd op de snelheid te letten in een schoolomgeving zone 30", aldus De Dobbeleer.