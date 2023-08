Leeuw huldigt gloednieuwe Zwembadbib in Wildersportcomplex in

In Sint-Pieters-Leeuw is de gloednieuwe bibliotheek in het Wildersportcomplex geopend. De zogenaamde ‘Zwembadbib’ is gericht op schoolkinderen. Scholen kunnen zo zwemmen en een bezoek aan de bibliotheek combineren, waardoor ze minder reistijd verliezen. Tegelijkertijd profiteren de inwoners van de wijken Negenmanneke en Zuun van de nabijheid van een bibliotheek.

“In plaats van een eerste steen te leggen, kiest ons gemeentebestuur er al jaren voor om de laatste steen te leggen,” licht burgemeester van Leeuw Jan Desmeth (N-VA) toe. “We vieren liever het moment waarop een gebouw een onmoetingsplek wordt. Dit geldt ook voor de nieuwe bib.”

De naam van de bib is bewust gekozen, zegt schepen van Bibliotheek An Speeckaert (N-VA): “We kozen bewust niet de naam Negenmanneke of Zuun, omdat het de bedoeling is dat de bib beide wijken bedient. Hiermee willen we onze bibliotheken beter verspreiden, naast de bestaande filialen in het centrum van Leeuw, Vlezenbeek en Ruisbroek. Ons doel is om lezen als ontspannende activiteit te promoten door de nabijheid van een zwembad en de sporthal.”

De Zwembadbib hoopt door de nabijheid van het zwembad nu ook een breder publiek aan te trekken. Maar omdat hoofdzakelijk scholen van de nieuwe bib gebruik zullen maken, bestaat de collectie grotendeels uit kinder- en jeugdboeken.