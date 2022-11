Leeuwse Rotary in de bres voor uitgebrande hoeve Sint-Franciscus

De Rotaryclub van Sint-Pieters-Leeuw heeft gisteren een heleboel materiaal geschonken aan de zorgboerderij van Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Franciscus in Roosdaal, een dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke beperking. Daar woedde begin augustus een zware brand. Alle dieren overleefden de vlammen, maar de schade is groot. Daarom organiseerde de club een inzamelactie.

Op 1 augustus woedde een felle brand op Sint-Franciscus. Een groot deel van zorgboerderij De Hoeve ging in vlammen op. De opbouw zal nog veel tijd en geld kosten. De Rotary van Sint-Pieters-Leeuw lanceerde een inzamelactie en leverde gisterenavond onder meer een mobiele schapenstal en afspanningsdraden af. “Die mensen zijn hier dagelijks bezig, maar door de brand was plots alles weg”, zegt Marie-Caroline Peers van de Leeuwse Rotary. “Ik denk dat we de verantwoordelijkheid hebben om te helpen waar we kunnen. Als je goed in het leven staat en het gaat je goed, dan moet je ook kunnen terugdoen.”

De heropbouw van De Hoeve zal naar schatting twee à drie jaar in beslag nemen. Bij Sint-Franciscus zijn ze bijzonder blij met hetgeen de Leeuwse Rotary schenkt. “Ze beseffen dat hier nood is aan heel veel materiaal”, zegt leerkracht Lena de Haseleer. “Het was een bijzondere harde periode, maar de brand wordt stap per stap verwerkt. Wij zijn de confrontatie met de leerlingen aangegaan, hebben hen de schade van de brand laten zien en ook gezegd wat de oorzaak was. De leerlingen begrijpen dat het totaal verkeerd is wat er is gebeurd. Maar ze gaan er allemaal vrij positief mee om.”