Lembeek gooit Sint-Veroon in strijd tegen coronavirus

Onder meer de Koninklijke Cavalerie van Lembeek deed een oproep via sociale media. "Via Facebook werd de voorbije dagen opgeroepen om de Sint-Veroonvlag buiten te hangen! Hierbij dus opnieuw: hang zeker jullie vlag al buiten en deel gerust via sociale media. Zo houden we samen de moed er in", aldus de de soldatengroep die jaarlijks deelneemt aan de Sint-Veroonmars.

Heel wat mensen gaven gevolg aan die oproep. De wapperende vlaggen verbindt Lembeek in deze vreemde coronatijden. "Sint-Veroon hielp ons in het verleden te vrijwaren van de pest. Nu zal hij er voor ons zijn voor het coronavirus", was te lezen op Facebook. Of de Sint-Veroonmars, die traditigetrouw doorgaat op Paasmaandag, dit jaar kan doorgaan is nog hoogst onzeker.

Foto: Facebook