Lennik opent babytheek: 'past perfect binnen duurzaam beleid'

Het idee is simpel: je schrijft je in bij de babytheek, betaalt 30 euro lidgeld voor een jaar en kan onbeperkt babyspullen ontlenen die je nodig hebt tijdens het eerste levensjaar van je kindje. De eerste babytheek is een paar jaar geleden opgericht in Gemeenschapscentrum Elzenhof in Elsene, samen met het Netwerk Bewust Verbruiken. Het idee sloeg aan, want ook in andere gemeenten rijzen babytheken nu als paddenstoelen uit de grond. Ook in Lennik. “Wij wilden als gemeente mee pionieren in Lennik, omdat het concept perfect past binnen ons duurzaam beleid,” aldus projectleider Jolanke Decrick.

De babytheek verzamelt een breed gamma aan spullen. Van buggy’s tot papflessen, luierdoeken en reiswiegjes. “Zo kunnen bijvoorbeeld ook grootouders bij ons terecht mochten ze geen babybedje in huis hebben,” legt Decrick uit. Spullen ontlenen kan op korte termijn. In maximaal drie weken tijd kan je de gereserveerde spullen afhalen.

Klimaatdoelstellingen

De babytheek wordt mee gefinancierd door de provincie Vlaams-Brabant. “Omdat dit project past in onze klimaatdoelstellingen,” vertelt gedeputeerde voor Duurzaamheid Bart Nevens. “De babytheek stimuleert hergebruik en helpt zo de afvalberg te verminderen.”

De Lennikse babytheek opent op 27 juni de deuren in de Hendrik Ghijselenstraat 9 en zal elke woensdagnamiddag, donderdagavond en zaterdagvoormiddag open zijn.

Meer hierover zie je in ons nieuws.