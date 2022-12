Afgelopen weekend zijn in Lennik 1.500 bomen geplant in de buurt van het Slagvijverbos. Met deze aanplant wil de gemeente meer toegankelijke natuur aanbieden en de Lennikenaar de eeuwenoude vallei van de Slagvijverbeek verder laten ontdekken.

De plantactie maakt deel uit van het project Groen Hoefijzer, dat subsidies heeft ontvangen van de Vlaamse overheid. In die vallei heeft Lennik ondertussen vijf terreinen verworven. “In totaal werden door een dertigtal vrijwilligers niet minder dan 1.500 bomen aangeplant op twee van die terreinen. In de voormiddag werd de laatste hand gelegd aan een nieuw bos, dat nu in totaal een 2500-tal bomen telt”, zegt schepen van Milieu Hendrik Schoukens. “In de namiddag werd verder gebouwd aan het gloednieuwe Park Slagvijver, een natuurpark van 1 hectare waar de Lennikenaar zich vrij kan bewegen.”

Op termijn moet op de plek een nieuw park ontstaan. Volgend jaar komt er ook nog een speelbos. “De vallei was lang onbekend, maar wordt nu langzaam toegankelijk wordt gemaakt voor de inwoners van Lennik”, aldus Schoukens.