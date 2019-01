Lennik wil parkeerverbod langs Ninoofsesteenweg

Lennik is de witte vrachtwagens langs de Ninoofsesteenweg beu. Sinds de werken op de steenweg in Roosdaal iets verderop hebben tientallen vrachtwagens de weg naar de parkeerstroken vlakbij de Karenbergstraat gevonden. Omdat die vrachtwagens de nodige overlast veroorzaken, wil Lennik ze weg.

Wie er langs rijdt, heeft ze al opgemerkt. De witte muur van vrachtwagens langs de Ninoofsesteenweg in Lennik. De vrachtwagens zijn van kleine transportbedrijven uit omliggende gemeenten. Dat ze er parkeren, leidt niet alleen tot onveilige verkeerssituaties, maar ook tot de nodige overlast.

Ze spreken buurtbewoners over nachtlawaai – de vrachtwagens rijden vooral ’s nachts rond – en sluikstort. Lennik zat al rond de tafel met de transportbedrijven en plaatste al een mobiele sluikcamera. Daardoor konden al verschillende mensen beboet worden, maar de maatregelen lijken het gewenste effect te missen.

Daarom denkt burgemeester van Lennik Irina De Knop (Open VLD) aan een parkeerverbod voor vrachtwagens langs de Ninoofsesteenweg. “Voor ons is dat de meest geschikte oplossing. Vandaag is het dweilen met de kraan open. Wat als de vrachtwagens uitwijken naar andere parkeerstroken? Dat gaan we dan opvolgen. Maar wie niet horen wil, moet voelen,” zegt De Knop in Het Laatste Nieuws.

Als het parkeerverbod goedgekeurd wordt op de gemeenteraad, kan het in februari of maart al ingevoerd worden.