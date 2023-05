Lennikse leerlingen leren reanimeren na noodgeval op school

In het GO! secundair onderwijs in Lennik moesten de lessen vandaag even wijken voor een EHBO-opleiding, want het is daar 'Gezondheidsdag'. Verbanden aanleggen, brandwonden verzorgen of reanimeren, de leerlingen leerden het allemaal. De school vindt dat enorm belangrijk, want één van hun leerkrachten kon dankzij de cursus net voor de herfstvakantie nog het leven van een leerling redden.