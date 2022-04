Liedekerke opent lees-hotspots in vier scholen

In Liedekerke opende de bibliotheek vandaag lees-hotspots in vier scholen. Om lezen te bevorderen streefde het project er in samenwerking met de Vlaamse overheid naar om in de vier scholen een ruimte om te toveren tot een aantrekkelijke leesplek met maar liefst 400 boeken.

De lees-hotspots zijn gerealiseerd in Sint-Antonius, Den Boomgaard, Middenschool Kadee en Knipoog. Het project is een initiatief van de gemeentelijke bibliotheek. “We proberen boeken en lezen dichter bij de kinderen te brengen door de hotspots in de scholen zelf in te richten. Op die manier wordt het makkelijker om een boek vast te nemen en lezen te stimuleren,” aldus Hans Eylenbosch.

Piet Van den Borre, de directeur van Knipoog in Liedekerke is blij met het project: “De liefde voor het lezen is de jongste jaren wat achteruit gegaan. Wij willen dat natuurlijk weer opkrikken. Dankzij dit project krijgen kinderen die thuis anderstalig zijn nu ook een aanbod aan boeken zodat ze op een ludieke manier hun kennis van het Nederlands kunnen bijschaven.”

Foto: In Middenschool Kadee hebben de leerlingen zelf de lees-hotspot ingericht.