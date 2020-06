Liedekerke vernoemt pleintje naar zangeres Rita Deneve

In Liedekerke wordt er een plein genoemd naar zangeres Rita Deneve. Dat schrijft Radio 2. De zangeres die bekend werd met het nummer ‘De Allereerste Keer’ werd geboren in Liedekerke en woonde er tot ze 21 jaar was.

Totnogtoe is er in heel Liedekerke geen enkele vrouwelijke straatnaam. Daar wil het gemeentebestuur iets aan doen en al snel werd duidelijk dat een plein genoemd naar Rita Deneve een mooi eerbetoon zou zijn. De zangeres werd geboren in de Opperstraat. Een pas heraangelegd pleintje met parkeergelegenheid vlakbij draagt binnenkort haar naam. De officiële inhuldiging van het plein zal plaatsvinden tijdens de kermis in de Opperstraat later dit jaar.