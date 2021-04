Liedekerke zoekt creatieve geesten voor straatportretten

Liedekerkenaar Bert Van Damme maakte een tijdje geleden een originele tekening over zijn Bombardonstraat en deed via buurtnetwerk HOPLR de suggestie om dit ook in andere straten of buurten van onze gemeente te realiseren. Een idee waar de gemeente Liedekerke graag aan wil meewerken.

De gemeente Liedekerke gaat daarom op zoek naar inwoners die hun buurt willen vereeuwigen op een portret. “Met een knipoog naar de straatnaam, zijn bewoners of de omgeving, alles is mogelijk”, aldus de gemeente. “Daarna wordt de tekening gedigitaliseerd en afgedrukt op een kleurrijk doek zodat we in de straat een fijn plaatsje geven.”



Na de Bombardonstraat is ook de Houtmartkstraat al aan het tekenen geslagen. “Er moeten zeker kippen op ons straatportret. Iedereen heeft kippen hier in de Houtmarktstraat, en ze breken nogal graag eens uit”, vertellen Caroline en Petra aan illustratrice Sien.



De straatportretten maken meteen ook deel uit van LikART Light. Door het coronavirus wordt de normale LikART-editie met een jaar opgeschoven.