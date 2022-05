Gisteren was het Open Wervendag, een initiatief van de Conferatie Bouw om jongeren warm te maken voor een job in de bouwsector. Daar raken functies niet altijd ingevuld, momenteel staan er zelfs 16.000 vacatures open. In Vilvoorde kon je de 50 metershoge innovatiecampus van Living Tomorrow bezoeken. Het torengebouw staat nog in de steigers, maar wordt een futuristische constructie waarin je als het ware te toekomst kan beleven.

Living Tomorrow of hoe we in de toekomst zullen bouwen

Living Tomorrow wil het inspirerende voorbeeld zijn van hoe we tegen 2030 en zelfs 2050 zullen bouwen. 80 procent van wat je ziet in de innovatiecampus vlakbij de Ring in Vilvoorde toont wat er bestaat aan bouwmogelijkheden, 20 procent is toekomstmuziek. “Hoe onze toekomst er over tien jaar uitziet, ontdek je in het Living Tomorrow Experience Centre,” legt oprichter Frank Beliën uit. “Dat is een congrescentrum waar we het grote publiek kennis willen laten maken met alle mogelijkheden.”

In de toren van het gebouw komt een restaurant, een hotel met 96 kamers en een revalidatiecentrum waar mensen met behulp van innovatieve technieken opnieuw leren bewegen. Via een VR-bril kon je gisteren zien hoe het afgewerkte gebouw er zal uitzien. Wat je ook al kon ontdekken, zijn de meest recente technieken waardoor we straks slimmer, duurzamer en comfortabeler zullen bouwen en verbouwen. “Via dergelijke werven willen we laten zien welke mogelijkheden er zijn in de bouwsector. Zowel voor arbeiders als voor technici en zelfs hoger opgeleiden en universitairen. Voor al die jongeren is er in de bouw een toekomst met een aangepast beroep,” aldus Marc Dillen, directeur van de Confederatie Bouw.