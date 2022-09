Lokale besturen gaan strijd met energiecrisis aan

Nadat het Overlegcomité van eerder deze week weinig concreets opleverde om de energiecrisis te bestrijden, nemen almaar meer lokale besturen het heft in eigen handen. Ze kondigen maatregelen aan. We legden ons oor te luister bij een aantal gemeenten uit onze regio. Zo heeft de gemeente Machelen ook een oproep voor de hogere overheden.

De gemeente Machelen nam al een aantal energiebesparende maatregelen. “De temperatuur in gemeentelijke gebouwen wordt begrenst op 19 graden,” licht burgemeester Jean-Pierre De Groef (Samen Vooruit) toe. “Tijdens schoolvakanties wordt de centrale verwarming volledig uitgeschakeld. De oude koelcel wordt afgezet en vervangen en airco mag pas opgezet worden vanaf 27 graden.” Machelen gaat ook het gemeentepersoneel en gebruikers van de sportinfrastructuur sensibiliseren over het doven van de verlichting. Indien nodig komen er controles. Daarnaast heeft burgemeester De Groef ook een oproep voor de hogere overheden: "We verwachten financiële steun. Covid hebben we zelf moeten regelen, er is de vluchtelingcrisis door de oorlog in Oekraïene en we zitten met een enorme indexverhoging van de personeelskosten: 10 procent in plaats van de verwachte 2 procent. Het is moeilijk om nog rond te komen."

De Stad Vilvoorde zit voorlopig aan een verdubbeling van de energiekosten tegenover vorig jaar, weet burgemeester Hans Bonte (Vooruit). De stad bereidt daarom een pakket aan energiebesparende maatregelen voor. “Het gaat dan over het mogelijk verlagen van de verwarming in publieke gebouwen, de aanpassing van de straatverlichting tot extra monitoring van verwarming en airco. We denken ook aan een zuinigheidsbeleid voor de eigen werking, zoals het uitzetten van elektrische apparaten.”

In Steenokkerzeel wordt volop ingezet op de zogenaamde verledding: het vervangen van de huidige verlichting door energiezuinige LED-lampen. “Half november zullen meer dan 200 straatlampen van LED-verlichting voorzien worden,” zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). Steenokkerzeel hield ook een bevraging bij de bewoners over het doven van de straatverlichting tijdens bepaalde uren. De resultaten daarvan moeten nog geanalyseerd worden.

Ook Wezembeek-Oppem zit op dat spoor. “We overwegen om bijvoorbeeld tussen middernacht en 5 uur ’s morgens de straatverlichting te doven,” klinkt het bij burgemeester Frédéric Petit (LB-Union). Binnen enkele dagen verwacht Petit ook 180 nieuwe zonnepanelen voor op het dak van de politiezone WOKRA. “Volgende week beslissen we op het college ook over het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en intussen is de verledding van het openbaar verlichtingsnet volop bezig.”

Zaventem neemt andere maatregelen om de energiefactuur te drukken. De helft van de straatsverlichting wordt verled en de LED-verlichting op voetbalvelden zal tijdens trainingen gedimd worden. De temperatuur in het zwembad is één graad lager gezet, er wordt onderzocht of dat nog lager kan. Zaventem overweegt ook om een kwart van de energiefactuur door te rekenen aan sportclubs die gebruik maken van de gemeentelijke sportinfrastructuur.