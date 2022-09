Zaventem denkt eraan sportclubs mee energiefactuur te laten betalen

Tot nu dekt Zaventem zelf alle energiekosten van sportclubs die gemeentelijke infrastructuur gebruiken. Mogelijk komt daar nu verandering in. “We willen clubs vooral sensibiliseren om zuiniger om te gaan met energie. We merken dat de verwarming te vaak aan bleef of de lichten niet gedoofd werden,” licht schepen van Sport Piet Ockerman (Open VLD) toe. Mogelijk volgt er ook daadwerkelijk een factuur.

Daarbij zullen vooral voetbalclubs de dupe zijn. Zij zijn grootverbruikers van energie. De gemeente besliste al wel om de LED-verlichting op de velden te dimmen tijdens avondlijke trainingen, spelen in het donker is geen optie. SK Nossegem, waar schepen Ockerman notabene ook voorzitter is, nam vorig jaar al de beslissing om het lidgeld te verhogen. “Sommigen begrepen dat het leven na corona ook voor ons duurder is geworden. Anderen hadden minder begrip, maar uiteindelijk heeft elk lid de 25 euro extra betaald,” aldus communicatieverantwoordelijke De Mol.

Of de gemeente de energiefactuur daadwerkelijk zal doorschuiven naar de sportclubs is nog niet helemaal zeker, maar sowieso zullen sportliefhebbers de duurdere samenleving dus ook voelen.



Foto: Jeugdspelertjes van SK Nossegem