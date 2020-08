Lokale tracing in Zennevallei gaat van start

In de Zennevallei is het eerste lokale tracingteam van Vlaams-Brabant opgestart. Het team van de Eerstelijnszone Zennevallei kreeg groen licht van Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Het zal besmette mensen opbellen in zeven gemeenten: Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Drogenbos en Pepingen.

Het Halse team bestaat uit een tiental vrijwilligers die besmette personen opbellen en in kaart te brengen waar ze de dagen voor hun positieve test geweest zijn. Op die manier probeert het team de bron van de besmetting te achterhalen. Het is niet hetzelfde als contact tracing, waarbij naar personen gevraagd wordt met wie de besmette persoon in contact kwam. De zogenaamde bron tracing moet de verspreiding van het virus in kaart brengen.

De resultaten worden nadien meegedeeld aan een COVID-team dat bestaat uit vertegenwoordigers van de zeven gemeenten, de huisartsenkring en het AZ Sint-Maria in Halle. Op basis van die informatie kunnen gemeenten extra maatregelen nemen om de verspreiding in te dijken.