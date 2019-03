Londerzeel bant verkiezingsborden buiten bebouwde kom

Het is in Londerzeel niet langer toegestaan om buiten de bebouwde kom verkiezingsborden op privédomein te plaatsen. Zo besliste de gemeenteraad. Maar de N-VA-oppositie van voormalig burgemeester Nadia Sminate is het daar niet mee eens. De partij dient klacht in bij de gouverneur.

"We willen nu eindelijk werk maken van een duidelijk reglement om verkiezingsaffiches buiten de bebouwde kom te bannen", aldus burgemeester Conny Moons (LWD). "We doen dit om de open ruimte te behouden, om zichtvervuiling tegen te gaan, om de wildgroei aan verkiezingsborden tegen te gaan en om ecologische redenen.

Het aanbrengen van verkiezingsaffiches wordt beperkt via een nieuwe politieverordening en is enkel toegelaten op de openbare plaatsen die door het college van burgemeester en schepenen tijdelijk worden voorzien voor het aanplakken van verkiezingsaffiches. Ook op privaat domein binnen de bebouwde kom zijn verkiezingsaffiches op borden nog toegelaten. Overtredingen worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) van maximum 350 euro per overtreding. Voor alle duidelijkheid: het gaat om verkiezingsborden, niet om affiches die mensen achter hun raam hangen.

Het voorstel werd op de gemeenteraad goedgekeurd door de LWD, CD&V, Groen-meerderheid. Oppositiepartij Pro 1840 onthield zich, N-VA stemde tegen. Fractieleider Nadia Sminate (N-VA) is Vlaams parlementslid en staat op de tweede plaats van de N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement. ZIj voelt zich geviseerd door de maatregel. "Zo dicht tegen de verkiezingen via een bijkomend punt een verbod opleggen, vind ik er ver over. Ik voel me geviseerd", aldus Sminate.